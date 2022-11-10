«Сохранить жизни»: Пройдут ли переговоры России и США в рамках G20
Путин, вероятнее всего, не примет очного участия в саммите «Большой двадцатки», однако многие политики и эксперты надеялись на переговорный процесс в его рамках между Россией и США.
Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали, Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.
«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе», - сказал он.
При этом 9 ноября, отвечая на вопрос о присутствии Путина на саммите «Большой двадцатки», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС. Сам глава государства 31 октября заявлял, что еще не принял решение об участии в саммите.
Так, семнадцатый по счету саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
Президент Индонезии Джоко Видодо еще 7 ноября заявил о «сильном впечатлении», что визит российского президента Владимира Путина на это мероприятие не состоится. Как сообщил The Financial Times, индонезийский лидер в интервью газете рассказал, что после его последнего контакта с Путиным у него сложилось мнение, что российский президент не намерен ехать на саммит на Бали. Согласно информации на сайте Кремля, последний раз Путин и Видодо общались по телефону 2 ноября.
Приглашение на нынешний саммит получил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил ранее, что приедет на Бали, только если там не будет присутствовать «лидер России». Однако позднее, 9 ноября, пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью изданию «Суспiльне» сообщил, что Зеленский примет участие в саммите G20, но, скорее всего, в онлайн-формате.
Между тем Кремль обещал сообщить на текущей неделе, состоится ли поездка Путина на саммит. Сам глава государства говорил, что страна точно будет представлена на саммите «на высоком уровне».
«Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю», — говорил Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Представители Индонезии не раз отмечали, что страна готова организовать на полях саммита встречу Путина и Зеленского и Путина и президента США Джо Байдена. Контакты с украинским лидером у российского прекратились еще в 2020 году, с американским — после начала спецоперации. Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что в случае личного участия президента Владимира Путина на саммите Джакарта готова организовать переговоры между ним и его американским коллегой Джо Байденом.
«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия», — приводит РИА Новости слова дипломата, который подчеркнул, что обычная беседа лидеров может «продвинуть обсуждение».
Тем временем многие эксперты считают, что политика США на Украине изменится в ноябре, после выборов в Конгресс. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным.
«Еще 23 февраля все можно было остановить, если бы Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО. У России были и другие требования, дальше можно было уже вести переговоры. Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - говорил профессор.
Клуб G20 включает в себя 19 стран (Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию) и в целом Евросоюз.
Многие иностранные политики не одобрили возможное присутствие делегации России на саммите. Президент США Джо Байден заявил, что российскому коллеге не стоит приезжать на Бали. Тогда еще кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не пускать Путина на мероприятия G20 до окончания спецоперации.
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