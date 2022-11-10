«Сохранить жизни»: Пройдут ли переговоры России и США в рамках G20

«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" на Бали на следующей неделе», - сказал он.

При этом 9 ноября, отвечая на вопрос о присутствии Путина на саммите «Большой двадцатки», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС. Сам глава государства 31 октября заявлял, что еще не принял решение об участии в саммите.

Так, семнадцатый по счету саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще 7 ноября заявил о «сильном впечатлении», что визит российского президента Владимира Путина на это мероприятие не состоится. Как сообщил The Financial Times, индонезийский лидер в интервью газете рассказал, что после его последнего контакта с Путиным у него сложилось мнение, что российский президент не намерен ехать на саммит на Бали. Согласно информации на сайте Кремля, последний раз Путин и Видодо общались по телефону 2 ноября.