Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров между Киевом и Москвой. Об этом глава государства заявил в видеообращении в Telegram.

На Украине разъяснили позицию по переговорам с Россией

По словам Зеленского, украинские власти готовы пойти на переговоры для урегулирования на условиях «восстановления территориальной целостности» Украины, «возмещения всех убытков, причиненных боевыми действиями».

Также украинский президент требует уважения Устава ООН, «наказания военных преступников» и гарантий того, что Россия «снова не начнет военный конфликт с Украиной», пишет «Свободная пресса».

Ранее СМИ сообщили, что на Западе в частном порядке обсуждают возможные условия, необходимые для установления мира между Россией и Украиной. Кроме того, США якобы просили Зеленского показать открытость к переговорам с Москвой, отмечает RT.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир Зеленский
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