СМИ: Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если на саммит «Большой двадцатки» (G20) приедет российский лидер Владимир Путин, то он откажется от участия в мероприятии, сообщает УНИАН.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», - цитирует агентство главу украинского государства.
При этом Зеленский отметил, что Украина готовится к предстоящему саммиту, который пройдет 15-16 ноября.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в ходе пресс-конференции в Джакарте заявил, что лидеры трёх стран ещё не подтвердили своё участие в саммите G20, сообщает RT.
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