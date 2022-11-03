СМИ: Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если на саммит «Большой двадцатки» (G20) приедет российский лидер Владимир Путин, то он откажется от участия в мероприятии, сообщает УНИАН.

Зеленский отказался от переговоров с Россией

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», - цитирует агентство главу украинского государства.

При этом Зеленский отметил, что Украина готовится к предстоящему саммиту, который пройдет 15-16 ноября.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в ходе пресс-конференции в Джакарте заявил, что лидеры трёх стран ещё не подтвердили своё участие в саммите G20, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияСаммит G20Владимир ПутинВладимир Зеленский
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