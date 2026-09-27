МО: ВС РФ нанесли удары по дата-центрам и логистике ВСУ в Киеве и Одессе

Российские войска продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Как сообщили в военном ведомстве, днем в результате ударов БПЛА в Киеве были поражены ЦОДы «Киевстар» и «Омега Телеком», предоставляющей услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а в Одессе - логистический центр «Новой почты», осуществлявший хранение военных грузов.

Кроме того, в акватории Черного моря был поражен сухогруза, следовавший в порт Одессы. По информации Минобороны, судно доставляло военное имущество и грузы двойного назначения для нужд ВСУ.

Ранее украинский производитель дронов Pegasus Arms остановил производство после удара армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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