МО: ВС РФ нанесли удары по дата-центрам и логистике ВСУ в Киеве и Одессе
Российские войска продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как сообщили в военном ведомстве, днем в результате ударов БПЛА в Киеве были поражены ЦОДы «Киевстар» и «Омега Телеком», предоставляющей услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а в Одессе - логистический центр «Новой почты», осуществлявший хранение военных грузов.
Кроме того, в акватории Черного моря был поражен сухогруза, следовавший в порт Одессы. По информации Минобороны, судно доставляло военное имущество и грузы двойного назначения для нужд ВСУ.
Ранее украинский производитель дронов Pegasus Arms остановил производство после удара армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Хабаровском крае
- СМИ: Более 40 тысяч жителей Дагестана остались без электричества
- МО: ВС РФ нанесли удары по дата-центрам и логистике ВСУ в Киеве и Одессе
- Жители Швейцарии отвергли идею ужесточения нейтралитета страны
- «Зенит» обыграл «Шанхай Шэньхуа» в первом матче в Китае с 1959 года
- Кениец Чемвено выиграл Московский марафон
- Иран нанес удары по 19 судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
- СМИ: Россия модернизировала систему ответного ядерного удара «Периметр»
- Песков назвал опасным шагом возможное использование Starlink для ударов по РФ
- Режиссер «Человека-паука» может снять новый фильм по вселенной «Звездных войн»