МО: ВС РФ нанесли удары по дата-центрам и логистике ВСУ в Киеве и Одессе

Лавров на ГА ООН провел около 50 встреч

Продажи свинины выросли в РФ на 13% за год

Мошенники начали использовать цифровой рубль в знакомых им схемах обмана

Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в пять раз за пять лет

Российский гимнаст Заика выиграл турнир в Париже в упражнениях на кольцах