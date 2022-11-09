«С учётом реалий». Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, сообщает ТАСС.

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По её словам, Россия по-прежнему готова к диалогу с Украиной.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», - подчеркнула она.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для возобновления переговоров с Россией сначала следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияРоссияУкраинаМария Захарова
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