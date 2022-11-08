Президент Индонезии не исключил отсутствие Путина на саммите G20

Российский лидер Владимир Путин может не появиться на предстоящем саммите G20 на индонезийском острове Бали, заявил Financial Times президент Индонезии Джоко Видодо.

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Он сослался на недавние переговоры по телефону с президентом России. В результате у лидера Индонезии сложилось впечатление, что Путин не планирует принимать участие в собрании «двадцатки». Беседа состоялась 2 ноября.

Ранее представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми заявил, что Россия провела масштабные приготовления к прибытию своей делегации на саммит G20 на Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
ТЕГИ:Владимир ПутинИндонезияСаммит G20
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