Импичмент и переговоры? Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США
Республиканцы вырвались вперед на выборах в палату представителей с отрывом — 134 против 80 мест, на этом фоне эксперты ждут скорейшей победы партии и серьезного изменения политики на Украине.
Порядка 54% избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, а 46% считают, что его политика «причиняет вред» стране. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные exit poll.
Телеканал побеседовал на избирательных участках с американскими гражданами, проголосовавшими во вторник, 8 ноября, на промежуточных выборах в Конгресс, и выяснил их мнение относительно качества работы администрации Джо Байдена. CNN стал одним из первых ресурсов, обнародовавших данные своего exit poll.
Согласно исследованию, 39% респондентов заявили, что испытывают неудовлетворенность положением дел в США, 34% - злость. Лишь 20% выразили удовлетворенность, отвечая на такой вопрос, и еще меньше - всего 5% - энтузиазм.
Работу Джо Байдена по итогам двух лет президентства одобрили 45% опрошенных, 54% высказались против. При этом еще 16% опрошенных выразили уверенность, что политика Байдена не привносит принципиальных изменений в жизнь государства. Наиболее популярной причиной беспокойства у избирателей США стала инфляция. Это главная проблема страны, по мнению трети респондентов. Для остальных главными проблемами Соединенных Штатов стали преступность, политика в отношении оружия, а также иммиграция. Таким образом, в опросе приняли участие 12 458 человек на 250 участках.
Так, промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса проходят 8 ноября. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов. Как подсчитал телеканал CNN, Республиканская партия США предварительно занимает 134 места против 80 у Демократической партии в палате представителей, в сенате республиканцы и демократы заняли по 40 мест.
Для большинства в палате представителей необходимо занять 218 мест, в сенате — 50. В случае равного количества мест у обеих партий в сенате, решающий голос остается за вице-президентом США, эту должность сейчас занимает демократ Камала Харрис. При этом Байден предупреждал, что партия не может позволить проиграть промежуточные выборы, поскольку такой исход грозит сделать трудными следующие два года до ближайших выборов.
«Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — сказал президент США.
Между тем многие политики и эксперты едины во мнении, что с победой республиканцев на выборах в Конгресс размер помощи Украине значительно сократится. Российский сенатор Алексей Пушков 8 ноября заявлял, что в случае победы республиканцев Байдену будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Киеву.
«Победа республиканцев на выборах в конгресс США не приведет к революции в американской внешней политике и к прекращению поддержки Украины со стороны Вашингтона. Однако администрации Байдена будет сложнее проводить через конгресс программы финансовой помощи Киеву, а позиции американских критиков неограниченной помощи Украине заметно усилятся», - написал сенатор в своем Telegram-канале и предрек усиление политических атак республиканцев на «расточительную украинскую политику» администрации Байдена.
Некоторые эксперты и вовсе уверены, что республиканцы объявят Байдену импичмент. Как отметил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, импичмент инициирует палата представителей, так как от американского лидера многие уже устали.
«Рейтинг Байдена и так ниже плинтуса – порядка 30-40%, от него уже устали, и я думаю, что изначально он был президентом одного срока. Посмотрим, какой будет победа республиканцев, возможно, мы увидим даже импичмент Байдена. Импичмент инициирует палата представителей, но, чтобы его довести до конца, нужно большинство в сенате. Если сенат будет за демократами, - они заблокируют, а если обе палаты за республиканцами, – этот сценарий вполне ожидаемый», - сказал Блохин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
С победой Республиканской партии на выборах могут начаться и мирные переговоры России и Украины о завершении конфликта. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН указал, что республиканцы заставят Байдена начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Даже The New York Times и Washington Post позволяют себе критику Байдена и публикуют статьи о том, что все это нужно немедленно прекращать. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН)», - говорил Лозанский.
Между тем член палаты представителей Маржори Тейлор Грин 4 ноября заявляла, что если на промежуточных выборах в конгресс США победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено. По ее словам, для Республиканской партии приоритетом является экономическая ситуация в самих Соединенных Штатах, а не за их пределами.
«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента!» — цитирует политика «Газета.ru».
Однако кандидат от Республиканской партии Уэсли Холлман успокоил пыл Тейлор Грин и подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины сохранится после выборов в Конгресс США.
«По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка. Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях», — приводит его слова РИА Новости.
Таким образом, последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис – ред. НСН), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах Конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как правило, правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов в США.
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