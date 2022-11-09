Импичмент и переговоры? Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США

Телеканал побеседовал на избирательных участках с американскими гражданами, проголосовавшими во вторник, 8 ноября, на промежуточных выборах в Конгресс, и выяснил их мнение относительно качества работы администрации Джо Байдена. CNN стал одним из первых ресурсов, обнародовавших данные своего exit poll.

Согласно исследованию, 39% респондентов заявили, что испытывают неудовлетворенность положением дел в США, 34% - злость. Лишь 20% выразили удовлетворенность, отвечая на такой вопрос, и еще меньше - всего 5% - энтузиазм.

Работу Джо Байдена по итогам двух лет президентства одобрили 45% опрошенных, 54% высказались против. При этом еще 16% опрошенных выразили уверенность, что политика Байдена не привносит принципиальных изменений в жизнь государства. Наиболее популярной причиной беспокойства у избирателей США стала инфляция. Это главная проблема страны, по мнению трети респондентов. Для остальных главными проблемами Соединенных Штатов стали преступность, политика в отношении оружия, а также иммиграция. Таким образом, в опросе приняли участие 12 458 человек на 250 участках.