Жители Швейцарии отвергли идею ужесточения нейтралитета страны
Жители Швейцарии на общенациональном референдуме отклонили инициативу о внесении в конституцию поправок, направленных на ужесточение нейтрального статуса страны.
Согласно официальным данным, опубликованным на сайте правительства, против предложения высказались около 69% избирателей, тогда как поддержку оно получило лишь у 31% участников голосования.
Отвергнутая инициатива предполагала закрепление в основном законе принципа «вечного и вооруженного» нейтралитета. В случае ее принятия Швейцарии было бы запрещено вступать в военные альянсы или сотрудничать с ними, за исключением ситуаций прямого нападения или непосредственной угрозы суверенитету. Кроме того, Берн лишился бы права самостоятельно вводить санкции против государств, участвующих в вооруженных конфликтах: подобные ограничительные меры допускались бы исключительно при наличии соответствующего мандата Совета Безопасности ООН.
Против ужесточения внешнеполитического курса единым фронтом выступили федеральное правительство, парламент и большинство ведущих политических партий страны.
Нейтралитет остается краеугольным камнем швейцарской внешней политики с момента его международного признания Венским конгрессом в 1815 году. При этом действующая доктрина не запрещает Берну присоединяться к экономическим санкциям. В частности, в 2022 году Швейцария присоединилась к большинству санкций Евросоюза против России, а объем заблокированных в Швейцарии российских активов достиг $10,4 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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