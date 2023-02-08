Экс-советник Пентагона высмеял Дуду за призыв помочь Зеленскому захватить Крым

Макгрегор отметил, что захват Крыма является невозможным. Он указал, что даже разговоры об этом являются безумием. Экс-советник главы Пентагона добавил, что Польша стремится ввязать Североатлантический альянс в конфликт на Украине, вынудив применить пятую статью устава.

Ранее Bloomberg сообщил, что даже с вооружением стран Запада, которое поступит не раньше весны, Украина не сможет вернуть Крым. Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский может позволить себе подобные заявления лишь потому, что пока поддержка Киева со стороны союзников сильна, отмечает НСН.

