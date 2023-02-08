Экс-советник Пентагона высмеял Дуду за призыв помочь Зеленскому захватить Крым
Экс-советник главы Пентагона, полковник армии Соединенных Штатов в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о планах польского лидера Анджея Дуды помочь Киеву захватить Крым. Его интервью опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.
Макгрегор отметил, что захват Крыма является невозможным. Он указал, что даже разговоры об этом являются безумием. Экс-советник главы Пентагона добавил, что Польша стремится ввязать Североатлантический альянс в конфликт на Украине, вынудив применить пятую статью устава.
Ранее Bloomberg сообщил, что даже с вооружением стран Запада, которое поступит не раньше весны, Украина не сможет вернуть Крым. Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский может позволить себе подобные заявления лишь потому, что пока поддержка Киева со стороны союзников сильна, отмечает НСН.
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