По словам Рогова, российская армия осведомлена о планах Киева. Собеседник агентства пообещал, что это будет отнюдь не «легкая прогулка» для ВСУ, поскольку их встретят несколько линий эшелонированной обороны.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», украинцы сейчас не располагают должным количеством резервов, чтобы организовать наступление. На линии боевого соприкосновения не прекращаются обоюдные обстрелы, продвижения войск нет, добавил Рогов.

Ранее руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов. Об этом сообщило агентство НСН.

