СМИ: Киев готов использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Власти Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму, сообщает The Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, в настоящее время в Лондоне обсуждается вопрос: сколько ракет Великобритания сможет передать Киеву. Один из собеседников заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» подразумевают возможность ударов по Крыму.

Как сообщалось ранее, даже с вооружением стран Запада, которое поступит не раньше весны, Украина не сможет вернуть Крым. Зеленский может позволить себе подобные заявления лишь потому, что пока поддержка Киева со стороны союзников сильна.

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