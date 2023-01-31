В МИД Украины назвали неприемлемыми слова президента Хорватии о Крыме
Высказывания президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Ранее Миланович заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины», — написал Николенко в соцсетях.
Вместе с тем в украинском МИД высоко оценили поддержку Киева со стороны Хорватии и народа республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru