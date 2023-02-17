США назвали военные базы в Крыму легитимными целями для Киева
Военные базы в Крыму являются легитимными целями украинских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя руководителя Госдепа США Виктории Нуланд.
«Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — заявила она. Как указала дипломат, на полуострове существуют военные сооружения, которые Москва превратила «в важные логистические точки».
Также Нуланд заявила, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма.
Ранее стало известно, что ВСУ предпримут попытку перекрыть сухопутный коридор в Херсонскую область и Крым
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