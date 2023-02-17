США назвали военные базы в Крыму легитимными целями для Киева

«Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — заявила она. Как указала дипломат, на полуострове существуют военные сооружения, которые Москва превратила «в важные логистические точки».

Также Нуланд заявила, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма.

Ранее стало известно, что ВСУ предпримут попытку перекрыть сухопутный коридор в Херсонскую область и Крым

