«Служанка Путина». Трампу припомнили, как он просил президента России подыграть ему

Дональд Трамп на камеру был намеренно жесток по отношению к Владимиру Путину, когда президенты проводили переговоры в июне 2019 года на полях саммита «Большой двадцатки». Это утверждает Стефани Гришэм, которая в разное время работала пресс-секретарем главы американского государства и его супруги Меланьи. Книгу, которую написала Гришэм, цитирует газета The Washington Post.

По версии Гришэм, перед встречей Трамп сказал Путину следующее: «Хорошо, теперь я в течение нескольких минут буду вести себя с вами немного жестче. Но это только на камеру, а когда они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете».

С опровержением подобных реплик пресс-секретарь Дональда Трампа Лиз Харрингтон. По ее словам, книга «полна лжи».

Однако, несколькими днями ранее племянница Мэри Трамп заявила Business Insider, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время своего президентства придавал большее значение мнению Владимира Путина, нежели позиции европейских лидеров.

Более того, сам Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что у них с президентом России у них была взаимная симпатия. 45-й президент США отметил, что они отлично ладили. «Он нравился мне, а я нравился ему», — добавил политик.

Безусловно, подобные заявления не могли не вызвать бурю критики со стороны демократов. Так спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина».

«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что у России и США много точек соприкосновения, много общих проблем.

«У Трампа и Путина деловые отношения, так можно сказать. Если бы они могли чаще встречаться, я уверен, что и антитеррористический альянс они могли бы создать», -заявил политолог.

И когда в январе нынешнего года к власти пришел Джо Байден, как раз лидер Демократической партии, он всего, что было в политике Трампа, он попытался дистанцироваться.