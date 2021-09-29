«Служанка Путина». Трампу припомнили, как он просил президента России подыграть ему

НСН в хронологическом порядке приводит, что Владимир Путин и Дональд Трамп говорили об отношении друг к другу.

Дональд Трамп на камеру был намеренно жесток по отношению к Владимиру Путину, когда президенты проводили переговоры в июне 2019 года на полях саммита «Большой двадцатки». Это утверждает Стефани Гришэм, которая в разное время работала пресс-секретарем главы американского государства и его супруги Меланьи. Книгу, которую написала Гришэм, цитирует газета The Washington Post.

По версии Гришэм, перед встречей Трамп сказал Путину следующее: «Хорошо, теперь я в течение нескольких минут буду вести себя с вами немного жестче. Но это только на камеру, а когда они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете».

С опровержением подобных реплик пресс-секретарь Дональда Трампа Лиз Харрингтон. По ее словам, книга «полна лжи».

Однако, несколькими днями ранее племянница Мэри Трамп заявила Business Insider, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время своего президентства придавал большее значение мнению Владимира Путина, нежели позиции европейских лидеров.

Более того, сам Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что у них с президентом России у них была взаимная симпатия. 45-й президент США отметил, что они отлично ладили. «Он нравился мне, а я нравился ему», — добавил политик.

Безусловно, подобные заявления не могли не вызвать бурю критики со стороны демократов. Так спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина».

«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что у России и США много точек соприкосновения, много общих проблем.

«У Трампа и Путина деловые отношения, так можно сказать. Если бы они могли чаще встречаться, я уверен, что и антитеррористический альянс они могли бы создать», -заявил политолог.

И когда в январе нынешнего года к власти пришел Джо Байден, как раз лидер Демократической партии, он всего, что было в политике Трампа, он попытался дистанцироваться.

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Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол сразу предупредил, что Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным.

Сам же Владимир Путин на вопрос, как он относится к своему коллеге, подчеркнул, что у него с Трампом никогда не было близких отношений.

«У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США», - заметил Владимир Путин.

Путин спокойно отреагировал, когда пару лет назад Дональд Трамп не поздравил его с днем рождения, указав, что это не национальный праздник. И всегда был корректен со всеми лидерами, не выделяя и не игнорируя никого во время официальных встреч.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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