Трамп заявил о симпатии к Путину

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у них с президентом России Владимиром Путиным была взаимная симпатия. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Трамп отметил, что они отлично ладили. «Он нравился мне, а я нравился ему», — добавил экс-президент США.

Дональд Трамп занимал должность президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Отношения между Москвой и Вашингтоном обострились после избрания Трампом президентом. Тогда противники республиканца обвиняли Россию во вмешательстве в выборы США.

