Трамп заявил о симпатии к Путину
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у них с президентом России Владимиром Путиным была взаимная симпатия. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
Трамп отметил, что они отлично ладили. «Он нравился мне, а я нравился ему», — добавил экс-президент США.
Дональд Трамп занимал должность президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Отношения между Москвой и Вашингтоном обострились после избрания Трампом президентом. Тогда противники республиканца обвиняли Россию во вмешательстве в выборы США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Приговор по делу МН17 вынесут после 2021 года
- Опрос: россияне больше всего боятся полиции и волков
- Трамп заявил о симпатии к Путину
- В ПАСЕ призывают освободить Навального до 7 июня
- В МИД ответили на предложение запретить россиянам въезд в страны Европы
- АСВ подало иск на 210 млрд к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям
- СМИ: Экс-министр Скрынник приобрела апартаменты за 700 млн
- «Постные рожи». Боровой раскрыл планы Ельцина по ликвидации КГБ
- СМИ: Посол США Салливан покинет Россию на этой неделе
- Роскомнадзор потребовал лишить регистрации издание «Московский комсомолец»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru