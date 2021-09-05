Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время своего президентства придавал большее значение мнению российского президентства Владимира Путина, нежели позиции европейских лидеров, заявила Business Insider его племянница Мэри Трамп.
По ее словам, бывший президент США «не был впечатлён» главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Отмечается, что Трамп больше ценил точку зрения российского лидера, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Единственная вещь, которая имеет для него значение, — это то, что он считает силой с его точки зрения», — заявила Мэри.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент США Дональд Трамп — яркая, неординарная личность и талантливый человек
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