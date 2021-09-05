Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время своего президентства придавал большее значение мнению российского президентства Владимира Путина, нежели позиции европейских лидеров, заявила Business Insider его племянница Мэри Трамп.

Путин: Трамп - яркая личность

По ее словам, бывший президент США «не был впечатлён» главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Отмечается, что Трамп больше ценил точку зрения российского лидера, а также лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Единственная вещь, которая имеет для него значение, — это то, что он считает силой с его точки зрения», — заявила Мэри.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент США Дональд Трамп — яркая, неординарная личность и талантливый человек

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд Трамп
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