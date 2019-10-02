Путин рассказал о близости с Трампом

Российский лидер также напомнил, что внутриполитические склоки в США начались задолго до его знакомства с Трампом.

При этом, как отмечают argumenti.ru, Путин подчеркнул, что у него с Трампом никогда не было близких отношений.

«У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США», - заметил Владимир Путин.

