Путин рассказал о близости с Трампом
Президент Российской Федерации Владимир Путин не видит ничего страшного в возможной публикации его телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Эту тему он затронул на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Президент РФ прокомментировал публикацию разговора лидеров США и Украины, передает RT.
Как подчеркнул Путин, жизнь его давно научила тому, что любой его разговор может быть обнародован. По словам президента РФ, в его диалогах с Дональдом Трампом нет ничего предосудительного, что могло бы компрометировать главу Белого дома.
Российский лидер также напомнил, что внутриполитические склоки в США начались задолго до его знакомства с Трампом.
При этом, как отмечают argumenti.ru, Путин подчеркнул, что у него с Трампом никогда не было близких отношений.
«У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США», - заметил Владимир Путин.
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