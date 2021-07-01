Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения в адрес его компании

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения нью-йоркской прокуратуры в махинациях с налогами в адрес его компании Trump Organization. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заявление экс-лидера страны было распространено в четверг. В частности, он отметил, что «ничто ранее так не способствовало разделению нашей страны».

