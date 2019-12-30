Рар: Путин и Трамп должны встречаться ради борьбы с терроризмом
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Санкт-Петербурге предотвратили теракт
Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге на новогодние праздники в местах массового скопления людей. Силовики подтвердили, что сделать это удалось на основании информации, полученной от американцев. Судебное заседание в отношении подозреваемых пройдет в закрытом режиме.
Александр Рар: «Естественно, что Соединенные Штаты, вместе с Россией и европейцами, борются с общим врагом. Его можно назвать врагом человечества – "исламский экстремизм", который угрожает всем. И мне кажется, что эти конфликты в Европе и Украине по поводу газа, в которых, можно сказать, застряли сегодня представители Запада и России гаснут по сравнению с той опасностью, которую представляет "исламский терроризм"», — комментирует Александр Рар в эфире НСН.
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении теракта
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за помощь в предотвращении терактов в России. Об этом сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Москвы.
Александр Рар: «У Трампа и Путина деловые отношения, так можно сказать. Если бы они могли чаще встречаться, я уверен, антитеррористический альянс возможно было бы восстановить, не только на Ближнем Востоке. И всем от этого было бы хорошо», — говорит он в беседе с НСН.
В Донбассе прошел обмен пленными
Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих в киевском аэропорту Борисполь. Он объявил о выполнении первой части «нормандских договоренностей».
Александр Рар: «Это гуманитарный аспект решения проблем, он для Украины очень важный. И тут нужно отдать дань украинскому президенту, который ведет себя гораздо порядочнее своего предшественника. Владимир Зеленский с самого начала заявил, что нужно остановить войну, кровопролитие и заниматься гуманитарной политикой. Это для него превыше всего, а для России тем более», — рассказывает он НСН.
Иностранцам предложили выдавать визы по упрощенной схеме
В Госдуме предложили выдавать специальные краткосрочные по упрощённой схеме визы иностранцам, которые хотят провести новогодние каникулы в России.
Александр Рар: «Мне кажется, вопрос с краткосрочными российскими визами для жителей ЕС очень важен. После Чемпионата мира по футболу Россия открылась для иностранцев. Она принимала столько иностранных гостей, как никогда за всю свою историю до этого. Поэтому этот имидж нужно не только сохранять, но нужно дальше усиливать, укреплять. Туризм должен идти в Россию. Кроме того, это большая доходная статья для экономического бюджета страны и частных предпринимателей», — высказывает своем мнение Александр Рар в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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