Рар: Путин и Трамп должны встречаться ради борьбы с терроризмом

Александр Рар: «Мне кажется, вопрос с краткосрочными российскими визами для жителей ЕС очень важен. После Чемпионата мира по футболу Россия открылась для иностранцев. Она принимала столько иностранных гостей, как никогда за всю свою историю до этого. Поэтому этот имидж нужно не только сохранять, но нужно дальше усиливать, укреплять. Туризм должен идти в Россию. Кроме того, это большая доходная статья для экономического бюджета страны и частных предпринимателей», — высказывает своем мнение Александр Рар в интервью НСН.

