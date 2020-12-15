Макфол: Байден не станет стремиться к дружбе с Путиным
Во время нахождения Джо Байдена на посту президента США возможна стабилизация отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, пишет Интерфакс.
Кроме того, он высказал предположение о том, что команда Джо Байдена, скорее всего, проявит заинтересованность в развитии и укреплении отношений со странами СНГ. Также, по мнению экс-посла США в России, Москва и Вашингтон могут достичь взаимопонимания в сфере контроля над вооружением, пишут News.ru.
А ранее во вторник, 15 декабря, сообщалось, что Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму с поздравлением с победой на выборах президента США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В послании российский лидер отметил, что сотрудничество на основе равноправия и взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира.
Напомним, по итогам голосования выборщиков кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Дональда Трампа. Планируется, что результаты голосования выборщиков конгресс утвердит 6 января, пишет «Свободная пресса».
К слову, действующий президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на президентских выборах. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. Собеседники телеканала добавили, что Трамп не будет оставаться на второй срок, несмотря на публичные заявления о фальсификациях на выборах. Посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена американский лидер также не планирует.
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