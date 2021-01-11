Пелоси считает Трампа «служанкой Путина»
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, почему действующий президент Дональд Трамп до сих пор не отреагировал на кибератаку на американские федеральные ведомства, передает CBS.
«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.
Тем временем, избранный президент США Джозеф Байден пообещал "не оставлять без ответа" серию кибератак против ключевых ведомств США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.
По данным американских СМИ, хакеры сумели взломать системы Минфина, МВБ, Минторга США, а также внутренние сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Газета Washington Post возложила ответственность за кибератаки на группу APT29 или Cozy Bear, которая, по данным издания, работает на российскую разведку.
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