«Следующая цель»: США намерены переключиться на Китай, забыв про Украину
Отношения США и Китая обострились из-за ситуации с китайским аэростатом, при этом эксперты считают, что Вашингтон намерено провоцирует Пекин, чтобы начать с ним полномасштабную войну.
США, уничтожив китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (лидеров двух стран - ред. НСН) на Бали», - сказал Се Фэн.
Дипломат отметил, что Китай в связи с этим выражает решительный протест и призывает США не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Пекина, а также не нагнетать напряженность. Замглавы МИД КНР подчеркнул, что власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать интересы и достоинство страны. При этом телеканал указал, что 5 февраля Се Фэн от имени китайского правительства в связи с инцидентом сделал серьезное представление ответственному лицу в посольстве США в Пекине.
Так, в субботу, 4 февраля, министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР и заявил, что инцидент с китайским аэростатом подорвал возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина.
«Это создало условия, которые подорвали цель визита, в частности, продолжающиеся усилия по построению фундамента для отношений», — приводит РИА Новости слова главы Госдепа, который не стал называть новые даты визита в КНР.
В свою очередь Китай заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом. По словам члена Политбюро ЦК КПК, директора аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Вана И, Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право. Он также выступил за то, чтобы Вашингтон и Пекин «сохраняли сконцентрированность» и поддерживали взаимодействие, избегая «ошибочных суждений».
При этом в Минобороны КНР заявили о неоправданном уничтожении «гражданского воздушного шара» военными силами США над Северной Каролиной. Там уточнили, что КНР оставляет за собой право применить дополнительные меры реагирования в связи с произошедшим.
«Применение силы со стороны США — явно чрезмерная реакция и серьезное нарушение международной практики», — приводит Xinhua заявление оборонного ведомства Китая.
Некоторые эксперты считают, что США «разыграли» ситуацию с китайским аэростатом над своей территорией. Как отметил гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев, шара на севере США может и не быть, так как для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай.
«Такой воздушный объект может быть использован для того, чтобы собрать информацию о наземных военных целях, о гражданской инфраструктуре и представляет серьезную угрозу. Для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай в нарушении суверенитета, во вмешательстве. Поэтому не исключено, что воздушного шара в принципе может и не быть», - сказал Ромачев в разговоре с НСН.
А политолог Юрий Светов считает, что Соединенные Штаты могут вообще отказаться от поддержки киевского режима из-за потенциального участия в новом конфликте. По его словам, следующая цель США – это Тайвань, если произойдет обострение отношений с Китаем.
«Следующая цель у США может быть только одна: Тайвань, если произойдет обострение вокруг него и обострение отношений с Китаем. В стратегической доктрине у них идет речь о полутора или даже двух войнах, но Украина им показала, что на двух фронтах США не справятся. Во время Второй Мировой войны США вели сражения с японцами и в Европе. Но и там, и там США не были одни», – сказал Светов в интервью «Вечерней Москве».
При этом Китай неоднократно предупреждал США об опасности обострения отношений. Обозреватель «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь 31 января отмечал, что США придется дорого заплатить за войну с Китаем. При этом, указал он, армия США действительно ведет подготовку к возможному конфликту с КНР.
«Чем больше Белый дом будет призывать к войне с Пекином, тем больше последний преисполнится решимости защищать родину и укреплять национальную оборону. Чем больше Америка будет осаждать Поднебесную в области высоких технологий, тем выше будет ее стремление к независимым инновациям и научно-исследовательским разработкам», — отметил обозреватель.
Ранее генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Во время своего январского визита в Японию американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай наибольшей стратегической угрозой для США, отмечает.
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