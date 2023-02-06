В Китае заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб отношениям КНР и США
США уничтожением китайского аэростата над Соединенными Штатами нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн, передает Центральное телевидение Китая.
«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений», — подчеркнул дипломат.
В связи произошедшим Китай выразил решительный протест и призвал США не предпринимать наносящих ущерб интересам КНР действий, пишет РИА ФАН. Кроме того, в Пекине оставляют за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
Ранее над США заметили принадлежащий Китаю разведывательный зонд. В Пекине подчеркивали, что устройство — это метеозонд, который оказался в американском воздушном пространстве, отклонившись от маршрута из-за ветра. В минувшую субботу США сбили китайский аэростат, напоминает Ura.ru.
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