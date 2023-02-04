МИД КНР: Пекин и Москва углубляют взаимное доверие

Китай и Россия постоянно укрепляют взаимное доверие, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. Об этом сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

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Замглавы МИД КНР 2-3 февраля посетил Россию. Ма Чжаосюй встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителями министра Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства Китая, Пекин и Москва «стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене».

Ма Чжаосюй подчеркнул, что КНР стремится к сотрудничеству с РФ в соответствии с «важным консенсусом», достигнутым между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Стороны готовы способствовать достижению нового прогресса в отношениях в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДРоссияКитай
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