МИД КНР: Пекин и Москва углубляют взаимное доверие
Китай и Россия постоянно укрепляют взаимное доверие, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. Об этом сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Замглавы МИД КНР 2-3 февраля посетил Россию. Ма Чжаосюй встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заместителями министра Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.
Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства Китая, Пекин и Москва «стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене».
Ма Чжаосюй подчеркнул, что КНР стремится к сотрудничеству с РФ в соответствии с «важным консенсусом», достигнутым между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Стороны готовы способствовать достижению нового прогресса в отношениях в 2023 году.
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