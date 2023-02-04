Блинкен заявил, что Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с США

Ранее над США заметили принадлежащий Китаю разведывательный воздушный шар, аэростат достиг штата Монтана. Американская администрация назвала неприемлемым нахождение иностранного аэростата в суверенном воздушном пространстве. В Пекине пояснили, что воздушный шар серьезно отклонился от своего маршрута из-за ветра. На фоне этого Вашингтон отметил планировавшийся визит Блинкена в Китай.

«Это создало условия, которые подорвали цель визита, в частности, продолжающиеся усилия по построению фундамента для отношений», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.

Блинкен не стал называть новые даты визита в КНР. По словам главы внешнеполитического ведомства, поездка состоится, когда «сложатся подходящие условия».

