В Пентагоне изучили оборудование на сбитом китайском аэростате

«Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность», — сказал он. В Министерстве обороны не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В ведомстве отвергли заявления Пекина о том, что это метеорологический зонд.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.

