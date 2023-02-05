В Пентагоне изучили оборудование на сбитом китайском аэростате
Власти Соединенных Штатов смогли изучить оборудование на сбитом китайском разведывательном аэростате, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
«Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность», — сказал он. В Министерстве обороны не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В ведомстве отвергли заявления Пекина о том, что это метеорологический зонд.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
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