В Пентагоне изучили оборудование на сбитом китайском аэростате

Власти Соединенных Штатов смогли изучить оборудование на сбитом китайском разведывательном аэростате, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

КНР категорично заявил о своей позиции по ситуации с аэростатом над США

«Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность», — сказал он. В Министерстве обороны не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В ведомстве отвергли заявления Пекина о том, что это метеорологический зонд.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:КитайСШАПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры