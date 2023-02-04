КНР категорично заявил о своей позиции по ситуации с аэростатом над США

«Мы не приемлем спекуляции и шумиху, для возникновения которых нет объективных фактов», — цитирует МИД КНРего слова в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ван И призвал сохранять усилия двух стран, чтобы поддерживать взаимодействие во избежание «ошибочных суждений», пишет Газета.ru.

Ранее в МИД КНР подчеркнули, что Китай никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других государств.

