КНР категорично заявил о своей позиции по ситуации с аэростатом над США

Китай не приемлет необоснованных спекуляций и поднятой США шумихи из-за обнаруженного китайского аэростата над территорией западного государства. Об этом заявил член Политбюро ЦК Компартии Китая, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

Блинкен заявил, что Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с США

«Мы не приемлем спекуляции и шумиху, для возникновения которых нет объективных фактов», — цитирует МИД КНРего слова в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ван И призвал сохранять усилия двух стран, чтобы поддерживать взаимодействие во избежание «ошибочных суждений», пишет Газета.ru.

Ранее в МИД КНР подчеркнули, что Китай никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других государств.

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ФОТО: РИА Новости
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