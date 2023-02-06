В американском Сенате заявили, что Китай с помощью аэростата отправил сигнал о слабости США
Китай «отправил» аэростат в американское воздушное пространство для того, чтобы показать, что США находятся в упадке, сообщил ABC влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио.
По его словам, в Пекине «точно знали, что делают, и за этим стояло послание». «Они понимали, что [аэростат] будет замечен, они знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе», — считает парламентарий.
Рубио отметил, что «послание» призвано показать, что США, «некогда великая сверхдержава», сейчас «опустошены» и «находятся в упадке».
Власти Китая осудили решение военных США сбить принадлежащий КНР аэростат, оказавшийся на прошлой неделе над территорией Соединённых Штатов. Власти Поднебесной посчитали этот шаг Вашингтона «излишним».
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