Китай призвал США прекратить поставки вооружений Украине
США следует прекратить поставки вооружений Киеву, если Вашингтон действительно заботится о народе Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Пекин считает, что США являются крупнейшим инициатором украинского кризиса, пишет РИА ФАН.
«Они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Мао Нин подчеркнула необходимость способствовать скорейшей деэскалации и созданию благоприятных условий для ведения мирных переговоров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США являются «главным дирижером» и выгодоприобретателем в украинском кризисе. Кроме того, замминистра отметил, что «циничные игры» с поставками оружия Киеву плохо закончатся для игроков, напоминает телеканал «360».
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