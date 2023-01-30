Китай призвал США прекратить поставки вооружений Украине

Пекин считает, что США являются крупнейшим инициатором украинского кризиса, пишет РИА ФАН.

«Они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Мао Нин подчеркнула необходимость способствовать скорейшей деэскалации и созданию благоприятных условий для ведения мирных переговоров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США являются «главным дирижером» и выгодоприобретателем в украинском кризисе. Кроме того, замминистра отметил, что «циничные игры» с поставками оружия Киеву плохо закончатся для игроков, напоминает телеканал «360».

