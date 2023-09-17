Слабость Германии. Берлин страдает от разрыва с Россией с широко закрытыми глазами

Таким образом, немецкий политик пытался выставить Россию изолированной. Как пишет издание, Москва не изолирована, а во-вторых, россияне «завтра все еще будут существовать». Отмечается, что подобное поведение неэффективно, оно является «глупой политикой слабаков», которой ничего нельзя добиться.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военная поддержка Украины сравнима по значимости с бомбардировками Югославии. Слова политика передает телерадиокомпания WDR.

Шольц отметил, что для Германии помощь Украине по значимости сравнима с участием в бомбардировках НАТО Югославии. События на Балканах и украинский кризис стали «рубежом времен» для ФРГ, считает канцлер.

Он напомнил, что в ходе бомбардировок Югославии Германия впервые решила вмешаться в ситуацию с помощью своего оружия.

Канцлер ФРГ ранее выразил уверенность, что Западу предстоит помогать Украине еще долгие годы. Он считает, что большинство немцев поддерживает политику Берлина в отношении Киева, сообщает «Радиоточка НСН».