Слабость Германии. Берлин страдает от разрыва с Россией с широко закрытыми глазами
Германия соглашается с условиями США на поставки оружия Украине, и Шольц публично не здоровается с Лавровым на саммите G20. А Вашингтон через ослабление Берлина добивается подчинения всей Европы.
Отказ главы немецкого правительства Олафа Шольца пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Нью-Дели продемонстрировал его слабость, сообщает Focus.
Таким образом, немецкий политик пытался выставить Россию изолированной. Как пишет издание, Москва не изолирована, а во-вторых, россияне «завтра все еще будут существовать». Отмечается, что подобное поведение неэффективно, оно является «глупой политикой слабаков», которой ничего нельзя добиться.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военная поддержка Украины сравнима по значимости с бомбардировками Югославии. Слова политика передает телерадиокомпания WDR.
Шольц отметил, что для Германии помощь Украине по значимости сравнима с участием в бомбардировках НАТО Югославии. События на Балканах и украинский кризис стали «рубежом времен» для ФРГ, считает канцлер.
Он напомнил, что в ходе бомбардировок Югославии Германия впервые решила вмешаться в ситуацию с помощью своего оружия.
Канцлер ФРГ ранее выразил уверенность, что Западу предстоит помогать Украине еще долгие годы. Он считает, что большинство немцев поддерживает политику Берлина в отношении Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус нервничает по поводу просьб Киева о поставках Украине ракет дальнего действа Taurus. Он эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко, передает телеканал Phoenix.
«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?», - ответил он на конференции в Мюнстере.
При этом Писториус не исключил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени. По словам главы военного ведомства, решение о поставках могут принять через несколько недель. Он подчеркнул, что все в правительстве Германии «дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу».
В Германии не могут не понимать, что оружие, которое Берлин передает Киеву, Украина использует не для армейских учений, а для настоящих боевых действий и атак на российские земли. При этом канцлер Германии Олаф Шольц лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории, заявил НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Конечно, они боятся эскалации, потому что это приведет к войне непосредственно между Германией и Россией. А для Германии это может оказаться весьма плачевным. Оружие, которое будет применяться против Европы, будет гораздо более мощным, более разрушительным, чем сегодня используется Россией на территории Украины. Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России. При этом Шольц считает, что Крым – это территория Украины, они делали такие заявления. Но мы будем расценивать эти удары как удары по территории России», - заключил он.
Германия довольно долго сопротивлялась отправке западных вооружений Украине. Одной из главных причин было историческое чувство вины нации, которая развязала Вторую мировую и Великую Отечественную войны. Но немецкие власти с ним справились, и старые немецкие Leopard оказались в зоне СВО.
На фоне антироссийских санкций, взрыва «Северных потоков» экономика Германии ухудшается. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что США с помощью конфликта на Украине ослабляют Европу, прежде всего Германию, чтобы подчинить ее себе.
«В этом геополитическом конфликте США уже достигли своих целей – ослабление России и Европы, особенно Германии. Это старая стратегия США, а в Германии этого не видят. Теперь все идет к тому, что Европа не будет полюсом нового глобального мира, нового миропорядка...Это дестабилизация целого континента, Европа потеряет самодостаточность, станет вассалом Америки, с Европой уже не считаются... Все ведет к тому, что Европа будет в руках Америки», - заключил он.
Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier заявил, что вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине может привести к войне Германии с Россией. Котре назвал ошибкой поставки Берлином оружия Киеву.
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