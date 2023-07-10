«Не хотим войны с Россией»: Немецкий политолог Рар о блокировке вступления Украины в НАТО
В случае войны с Россией вся нагрузка ляжет на США, Германию и Великобританию, поэтому ключевые державы не хотят сейчас видеть Украину в НАТО, сказал НСН Александр Рар.
Германия и США понимают, что даже частичное принятие Украины в НАТО ставит альянс под угрозу начала войны с Россией, обладающей атомным оружием. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Ранее издание BILD со ссылкой на секретный документ сообщило, что Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО. Это подтверждают и источники издания. Так, ФРГ и США настаивают на выполнении Киевом «Плана действий по членству», который был принят ещё в 2008 году. Он включает в себя множество шагов, которые должен сделать Киев на пути в НАТО. Рар объяснил подобное решение нежеланием Североатлантического альянса воевать с Россией.
«Это согласованная позиция Германии и США. И в Берлине, и в Вашингтоне абсолютно трезво анализируют ситуацию и понимают, что означает даже частичное вхождение украинских территорий в состав альянса. Фактически это прямая угроза начала войны с атомной державой — Россией. Германия это понимает и совместно с США приняла решение не форсировать события и не соглашаться на требования Украины немедленно ее принять. Удивляет, что к ним не присоединилась еще и Франция. С турками-то все ясно — они играют в свою игру, пытаются всем понравиться и, может, слишком надавить на Россию», — сказал Рар.
По мнению собеседника НСН, ФРГ пытается удержать ряд других стран от скоропалительных решений.
«Германия хочет немного сдержать поляков, прибалтов, румын, которые требуют, чтобы Запад вмешивался в войну на Украине. При этом у них нет ни денежных, ни военных возможностей. Опять все ляжет на Германию, которая не хочет нести основные риски и стать мишенью возможных шагов со стороны России. Думаю, все эти государства не смогут противостоять США и Германии», — добавил эксперт.
В заключение политолог отметил, что Великобритания также выступает против принятия Украины в НАТО.
«У нее другие варианты поощрения и поддержки Киева, нежели членство Киева в альянсе. Фактически все понимают: если начнется война с Россией, придется воевать американцам, немцам и англичанам. Поэтому на них лежит двойная ответственность», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО возымеет негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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