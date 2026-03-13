Немецкое правительство воспринимает россиян и русскоязычных как угрозу для государства. Это просто недопустимо, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН.

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости на фоне, как утверждают в ведомстве, дискриминационных действий со стороны немецких властей. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге. По ее словам, немецкие власти, по сути, рассматривают любого российского гражданина, находящегося на территории Германии – как постоянно, так и временно, – «как подозрительное лицо». Зингер подтвердил эти опасения.