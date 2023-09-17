СМИ: отказ Шольца пожимать руку Лаврову показал его слабость

Таким образом, немецкий политик пытался выставить Россию изолированной. Как пишет издание, Москва не изолирована, а во-вторых, россияне «завтра все еще будут существовать». Отмечается, что подобное поведение неэффективно, оно является «глупой политикой слабаков», которой ничего нельзя добиться.

Ранее стало известно, что итоговая декларация саммита G20 разрушила планы Шольца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

