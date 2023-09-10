СМИ: критикующая помощь Киеву и санкции немецкий депутат основывает свою партию

Депутат Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая систематически критикует политику властей по поводу конфликта вокруг Украины и выступает за отмену антироссийских санкций, решила основать партию, сообщает Bild.

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По словам политика, она примет окончательное решение к концу года. Самое важное значение для будущей партии будет иметь проведение внешней политики с акцентом на дипломатию, а не на поставки оружия. Партия будет ставить целью достижение мира с Россией.

Ранее Вагенкнехт заявила, что планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном являются «преступлением», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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