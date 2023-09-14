Шольц сравнил помощь Украине с бомбардировками Югославии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военная поддержка Украины сравнима по значимости с бомбардировками Югославии. Слова политика передает телерадиокомпания WDR.
Шольц отметил, что для Германии помощь Украине по значимости сравнима с участием в бомбардировках НАТО Югославии. События на Балканах и украинский кризис стали «рубежом времен» для ФРГ, считает канцлер.
Он напомнил, что в ходе бомбардировок Югославии Германия впервые решила вмешаться в ситуацию с помощью своего оружия.
Канцлер ФРГ ранее выразил уверенность, что Западу предстоит помогать Украине еще долгие годы. Он считает, что большинство немцев поддерживает политику Берлина в отношении Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru