Шольц сравнил помощь Украине с бомбардировками Югославии

Шольц отметил, что для Германии помощь Украине по значимости сравнима с участием в бомбардировках НАТО Югославии. События на Балканах и украинский кризис стали «рубежом времен» для ФРГ, считает канцлер.

Он напомнил, что в ходе бомбардировок Югославии Германия впервые решила вмешаться в ситуацию с помощью своего оружия.

Канцлер ФРГ ранее выразил уверенность, что Западу предстоит помогать Украине еще долгие годы. Он считает, что большинство немцев поддерживает политику Берлина в отношении Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

