Депутат бундестага предупредил об угрозе войны России и Германии

Вовлеченность ФРГ в конфликт на Украине может привести к войне Германии с Россией, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Об этом политик заявил в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier.

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Котре назвал ошибкой поставки Берлином оружия Киеву.

«Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — заявил парламентарий.

Депутат бундестага отметил, что Германии необходимо поддерживать отношения с Москвой. По словам Котре, санкции Запада оборачиваются в первую очередь против ФРГ, а разрыв отношений с РФ грозит падением престижа Берлина на международной арене. Парламентарий заключил, что политика конфронтации обернется против Германии.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что немецкие бизнес-элиты недовольны нынешней энергетической и экономической политикой правительства ФРГ. По мнению делового сообщества, лучшие годы для страны позади, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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