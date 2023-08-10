Котре назвал ошибкой поставки Берлином оружия Киеву.

«Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — заявил парламентарий.

Депутат бундестага отметил, что Германии необходимо поддерживать отношения с Москвой. По словам Котре, санкции Запада оборачиваются в первую очередь против ФРГ, а разрыв отношений с РФ грозит падением престижа Берлина на международной арене. Парламентарий заключил, что политика конфронтации обернется против Германии.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что немецкие бизнес-элиты недовольны нынешней энергетической и экономической политикой правительства ФРГ. По мнению делового сообщества, лучшие годы для страны позади, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

