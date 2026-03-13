Мужчина тяжело ранен при атаке дрона на дом под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Бессоновка Белгородской области, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным властей, после удара дрона мужчина получил тяжелые травмы. У него диагностирована травматическая ампутация стопы. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу, отмечает RT.

В Белгородской области два человека погибли при ударах ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

