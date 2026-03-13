СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на СПГ в Европе

Европа может столкнуться со значительным ростом цен на сжиженный природный газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. К такому выводу пришла научно-консультативная группа министерства экономики Германии, пишет газета Zeit.

Эксперты отмечают, что возможный дефицит газа напрямую затронет прежде всего страны Азии, поскольку большая часть СПГ из Катара поставляется именно туда. Однако рост цен на мировом рынке может косвенно ударить и по Европе, где стоимость энергоносителей также будет увеличиваться.