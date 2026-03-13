СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на СПГ в Европе
Европа может столкнуться со значительным ростом цен на сжиженный природный газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. К такому выводу пришла научно-консультативная группа министерства экономики Германии, пишет газета Zeit.
Эксперты отмечают, что возможный дефицит газа напрямую затронет прежде всего страны Азии, поскольку большая часть СПГ из Катара поставляется именно туда. Однако рост цен на мировом рынке может косвенно ударить и по Европе, где стоимость энергоносителей также будет увеличиваться.
По мнению специалистов, несмотря на диверсификацию поставок газа, европейские страны остаются уязвимыми, поскольку не заключают долгосрочные контракты на закупку СПГ. Это связано с нежеланием государств Евросоюза брать на себя длительные обязательства по использованию ископаемого топлива.
Эксперты также призвали власти уделить особое внимание заполненности газовых хранилищ. Обычно их пополняют летом, когда цены ниже, однако в 2026 году на фоне продолжающегося конфликта ситуация может измениться, передает «Радиоточка НСН».
