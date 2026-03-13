Лукашенко заявил о покупке у России ракетного комплекса «Орешник»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика приобрела у России ракетный комплекс «Орешник». Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
По словам главы государства, поставка стала возможной благодаря содействию президента России Владимира Путина, отмечает RT.
«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — заявил Лукашенко.
«Орешник» — новейшая российская ракетная система. Москва впервые сообщила о ее применении в ноябре 2024 года, когда был нанесен удар по военному объекту на территории Украины. В Кремле заявляли, что комплекс способен поражать цели на большой дальности и оснащается современными боевыми блоками, передает «Радиоточка НСН».
