Лукашенко заявил о покупке у России ракетного комплекса «Орешник»

«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — заявил Лукашенко.

«Орешник» — новейшая российская ракетная система. Москва впервые сообщила о ее применении в ноябре 2024 года, когда был нанесен удар по военному объекту на территории Украины. В Кремле заявляли, что комплекс способен поражать цели на большой дальности и оснащается современными боевыми блоками, передает «Радиоточка НСН».

