Силы ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над двумя регионами
Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над двумя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.
Дежурные средства ПВО работали с 08:00 до 18:00 мск и за это время уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Большинство дронов было сбито над Белгородской областью — 33 аппарата. Еще 9 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
