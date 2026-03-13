Силы ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над двумя регионами

Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над двумя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.

Дежурные средства ПВО работали с 08:00 до 18:00 мск и за это время уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Большинство дронов было сбито над Белгородской областью — 33 аппарата. Еще 9 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, отмечает RT.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
