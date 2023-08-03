В Германии заявили, что Украина пойдет на перемирие под давлением Запада

Украина несет большие потери в ходе контрнаступления и не может оттеснить позиции России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Die Welt.

Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр

Как пишет газета, атаки украинских военных в районе Запорожья провалились. С наступлением холодов Киеву придется заключить с Москвой перемирие под массированным давлением Запада.

Провал наступления разочаровал союзников бывшей советской республики. Кроме того, украинские солдаты заявили, что их бросают в бой без достаточной артиллерийской поддержки.

Ранее стало известно, что командование украинской армии решило вернуться к прежней тактике контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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