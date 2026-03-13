С британскими банками в «белых списках» призвали разобраться Минцифры
Минцифры должно разобраться с тем, каким образом сайты банков недружественной страны попали в «белые списки» интернета, сказал НСН Денис Кусков.
Неполноценная работа «белых список» в условиях блокировок в Москве и попадания в них сайтов британских банков — повод для серьезного разбирательства со стороны Минцифры. Об этом НСН заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
В Москве заработали «белые списки» сайтов, сообщило издание «Коммерсантъ». По словам одного из собеседников издания, ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем. Как отметил другой источник, «белые списки» работают частично, поскольку в некоторых районах до сих пор отключены базовые станции. Вместе с тем, уточняет сервис «Хабр», Роскомнадзор добавил в «белый список» сайтов, работающих в Москве, британские банки. По словам Кускова, ситуация требует тщательного разбирательства.
«То, что “белые списки” не работали в полную меру в условиях ограничений в Москве на протяжении пяти дней, — уже повод разобраться с этим вопросом, потому что они как раз призваны облегчить жизнь людей в период блокировок. В “белые списки” входят основные ресурсы — банковские приложения, “Госуслуги”, маркетплейсы, некоторые отечественные СМИ. Если в период блокировок всплывают какие-то иные ресурсы, тем более зарубежные, — это также повод разобраться. Должно быть четкое понимание, какие ресурсы важны для большинства людей, а какие могут подождать, когда закончится блокировка. Каждый захочет, чтобы его ресурс был в “белом списке”, но это должно быть целенаправленно. Эти списки должны быть утверждены Минцифры и сообщены операторам связи для обеспечения бесперебойной работы. Отчасти разобраться в этой ситуации Минцифры может помочь бизнес», — сказал Кусков.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что мобильные операторы не могут бороться с временным отключением интернета из соображений безопасности, жаловаться на невозможность выхода в Сеть бесполезно и некому.
