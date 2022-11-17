«Россия по-прежнему важна»: Чем закончился саммит G20
Лидеры стран G20 приняли совместное коммюнике, результаты которого, по мнению политиков, показывают, что Россия была и остается одним из главных игроков на мировой арене.
Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали и подвели итоги в совместном коммюнике. При этом в Кремле остались удовлетворены результатами саммита и текстом декларации.
В документе большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и «другие мнения по поводу этой ситуации и санкций». Также была подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле остались удовлетворены итогами G20. Он подчеркнул, что в итоговой декларации была зафиксирована разница в подходах по Украине.
«Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
При этом 15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главы «недружественных» России стран — участниц G20 пытались превратить итоговую декларацию в антироссийское заявление. Отметив, что в документе затрагивается целый ряд международных вопросов, включая продовольственную, энергетическую безопасность и здравоохранение, Лавров указал:
«Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей «двадцатки», то есть и нас самих», - сказал глава МИД.
Как отмечала 15 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники, индийская делегация на саммите G20 сыграла значительную роль в достижении компромисса между участниками саммита в вопросе упоминания спецоперации на Украине в тексте проекта итоговой декларации.
Так, саммит проходил 15–16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Одним из важнейших событий на саммите G20 стали переговоры президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином. Первая в истории беседа лидеров двух стран неоднократно анонсировалась Белым домом как важный шаг для сближения позиций двух стран. Руководители США и Китая в результате проговорили больше трех часов. Си Цзиньпинь заявил, что КНР выступает за возобновление российско-украинских переговоров. Он также выразил надежду на то, что США и ЕС будут содействовать скорейшему урегулированию конфликта.
На саммите выступил и президент Украины Владимир Зеленский, который в ходе своего видеообращения заявил о необходимости обмена пленными по формуле «всех на всех». Также он призвал к прекращению огня, но при этом добавил, что никакого «Минска-3» с Россией не будет. Глава МИД России Сергей Лавров назвал речь Зеленского на G20 перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки саммита.
Многие политики считают, что саммит и контакты в его рамках прошли на достойном уровне. Как заявил депутат Госдумы Сергей Алтухов, итоги саммита G20 показали виртуозную работу российской дипломатии.
«Сейчас документ (совместное коммюнике – ред. НСН) содержит прямое указание, что не все члены «двадцатки» разделяют точку зрения англосаксонских стран. Несомненно, это был трудный саммит, но и обстановка в мире непростая: происходит структурная трансформация всей мировой политики и экономики. Россия демонстрирует, что она по-прежнему один из важных игроков, с чьей позицией придется считаться в любых обстоятельствах», — сказал он в разговоре с «Известиями».
В саммите приняли участие представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.
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