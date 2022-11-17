«Россия по-прежнему важна»: Чем закончился саммит G20

В документе большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и «другие мнения по поводу этой ситуации и санкций». Также была подчеркнута важность зерновой сделки и недопустимость угроз применения ядерного оружия и его непосредственного использования.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле остались удовлетворены итогами G20. Он подчеркнул, что в итоговой декларации была зафиксирована разница в подходах по Украине.

«Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. В остальном безусловно наши эксперты и министерство иностранных дел приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.