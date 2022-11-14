СМИ: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20
14 ноября 202215:47
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Сообщается, что французский лидер планирует позвонить президенту РФ после саммита G20.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что общения Путина и Макрона пока не планируется, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru