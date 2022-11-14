СМИ: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон призвал возобновить переговоры между Москвой и Киевом

Сообщается, что французский лидер планирует позвонить президенту РФ после саммита G20.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что общения Путина и Макрона пока не планируется, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСаммит G20Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры