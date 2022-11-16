Лидеры стран G20 одобрили итоговую декларацию саммита на Бали

Отмечается, что в тексте декларации говорится о различии позиций по поводу ситуации на Украине. Большинство членов G20 осудили украинский конфликт, при этом были «другие мнения по поводу этой ситуации и санкций».

Кроме того, в документе подчеркнута важность зерновой сделки, а также недопустимость угроз применения ядерного оружия и его использования.

Саммит «двадцатки» проходит на Бали 15-16 ноября. Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД покинул Бали по итогам первого дня саммита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

