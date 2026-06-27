Собянин: До 19 увеличилось число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву

До 19 увеличилось число сбитых с начала суток БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем «Максе».

Собянин: Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил, что за последний час силами ПВО ликвидированы 8 БПЛА ВСУ, летевших на Москву.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры