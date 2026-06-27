Собянин: До 19 увеличилось число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву
27 июня 202620:20
Александр Грин
До 19 увеличилось число сбитых с начала суток БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщил, что за последний час силами ПВО ликвидированы 8 БПЛА ВСУ, летевших на Москву.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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