СМИ: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20

По данным издания, таким образом Запад хочет показать, что международное сообщество думает о действиях России на Украине.

«Это означает также препятствовать их встречам с [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — пишет Telegraph.

Отмечается, что европейцы хотят дать понять Москве, что любые переговоры должны проводиться на приемлемых для Киева условиях,.

При этом источники указывают, что Китай не будет содействовать изоляции России. Кроме того, Москва и Пекин якобы попытаются «смягчить» совместное заявление западных стран.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября, Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

