СМИ: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России на предстоящем саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, таким образом Запад хочет показать, что международное сообщество думает о действиях России на Украине.
«Это означает также препятствовать их встречам с [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — пишет Telegraph.
Отмечается, что европейцы хотят дать понять Москве, что любые переговоры должны проводиться на приемлемых для Киева условиях,.
При этом источники указывают, что Китай не будет содействовать изоляции России. Кроме того, Москва и Пекин якобы попытаются «смягчить» совместное заявление западных стран.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября, Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 554 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 213 / сут.
- Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили из-за технологических работ
- Либертарианская партия США призвала к переговорам с Москвой по Украине
- СМИ: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
- Власти Херсонской области назвали Геническ временной административной столицей региона
- СМИ: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
- Минфин США: Индия сможет закупать нефть из России дороже ценового потолка
- Глава Новой Каховки заявил об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
- Глава Курчатовского института допустил появление коронавируса со смертностью 90%
- СМИ: Суда с выключенными датчиками о локации заметили около «Северных потоков» перед ЧП
- В ООН анонсировали отправку первой партии российских удобрений в Малави
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru