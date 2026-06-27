Президент Сербии Вучич заявил, что в ближайшие недели уйдет в отставку
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что идут его последние дни и недели на посту главы государства. Об этом завил сам Вучич во время выступления на митинге в Белграде.
"Я верно служил 14 лет своей стране, на каждом посту... Это мои последние дни и недели как президента республики", - сказал Вучич.
По конституции второй и последний срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года. Ранее Вучич уже заявлял, что намерен подать в отставку. В случае досрочного ухода с поста выборы президента Сербии должны пройти через 90 дней. Президент также анонсировал выборы в стране между концом сентября и серединой ноября.
До этого бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что Вучич не намерен баллотироваться на новый президентский срок, но останется частью политической жизни страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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