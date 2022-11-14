В Кремле прокомментировали сожаления политиков из-за отсутствия Путина на саммите G20

Обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в стране, поэтому было принято решение не лететь на саммит на Бали. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сожаления политиков из-за отсутствия российского лидера на саммите «большой двадцатки».

«Россия представлена на высоком уровне. И, собственно [глава МИДа РФ Сергей] Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться», — сказал он.

Как передает telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. В Индонезии его встретили почетным караулом и национальными танцами. Встреча лидеров «большой двадцатки» пройдет на острове 15—16 ноября. Ожидалось, что участие в саммите может принять президент РФ Владимир Путин, однако позднее стало известно, что представлять РФ будет министр иностранных дел. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, онлайн-присутствия Путина на саммите G20 или его видеообращения к участникам не планируется.

