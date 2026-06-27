Экс-замминистра здравоохранения Астрахани оказался среди заболевших сальмонеллой
Экс-замминистра здравоохранения Астрахани оказался среди заболевших сальмонеллой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Первым заболел семилетний сын семьи, приехавший из Москвы. Врачи поставили диагноз «сальмонеллёз». Через некоторое время инфекцию подхватили родители. Они вспомнили, что накануне покупали готовую еду в местном магазине.
Потом в больницу поступили сразу три человека из одной семьи. Симптомы острой инфекции проявились и у самого Павла Джувалякова. Все родственники заболевших единогласно утверждают, что перед ухудшением самочувствия они ели готовую продукцию из этого магазина.
Роспотребнадзор уже начал проверку торговой точки.
Ранее управление СК по области сообщило, что 14 человек заболели сальмонеллезом в Астрахани, 1 погиб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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